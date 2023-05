¿Crisis entre Luciano Castro y Flor Vigna?: El actor rompió el silencio

miércoles, 24 de mayo de 2023 00:00

Flor Vigna vive un gran presente laboral de la mano de su carrera como cantante, que hace pocos días atrás sumó un nuevo sencillo que protagonizó junto a Julieta Poggio de Gran Hermano.

Sin embargo, en ese marco también nacieron rumores de presunta crisis amorosa con su pareja, el actor Luciano Castro, y fue él mismo quien se encargó de tomar la palabra para aclarar la situación.

“No es así, no estamos separados. Gracias”, fue la contundente frase que lanzó el actor de la obra El Divorcio, ante la consulta del portal PrimiciasYa.com.

"Le escribí para a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme", comenzó diciendo por su parte Sofi Berardi sobre la comunicación que mantuvo con la artista.

"Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña. Me dijo ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar’”, habría agregado anteriormente.