"Cometí un error": Romina de Gran Hermano contó las cirugías que se hizo

miércoles, 24 de mayo de 2023 15:18

Romina Uhrig se hizo conocida por haber participado en la última edición de Gran Hermano y haber quedado en el cuarto lugar, a un paso de la final. En la casa se destacó por ocuparse de la cocina, pero también se la vio muy preocupada por su imagen. Incluso emitió algunos comentarios sobre la “gordura” hicieron ruido en las redes sociales.

Durante una entrevista con Georgina Barbarossa, la ex diputada contó que siempre fue muy insegura con su cuerpo y que pasó varias veces por el quirófano para verse mejor.

“Yo me hice varias cirugías. Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía. Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”, contó Romina.

Pero no todos los retoques le quedaron bien y lo que parecía sencillo terminó por mandarla derecho al quirófano: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.

“Es muy importante un médico de confianza”, destacó la ex participante de Gran Hermano, quien reconoció sentirse muy “insegura” con su físico: “Me acuerdo de que cuando vine a hacer el casting (para Gran Hermano) una de las productoras me decía siempre ‘dale Romi, dale’, siempre me alentaba. Pero sí, era bastante insegura y sigo siendo un poco insegura”.

Por último, destacó que se cuida para evitar volver al quirófano: “Hago gimnasia desde muy chica. Siempre salía mejor deportista en el colegio, estudié el profesorado de Educación Física, hago deporte. Ahora no tengo mucho tiempo, pero me encanta el deporte y como sano. Es algo que hay que hacer porque es muy bueno. Más allá de lo estético es bueno para la salud, además de verse bien una que también es lindo”.

A tono con esta temática, Romina decidió emprenderse en un nuevo proyecto junto a dos de sus ex compañeras de Gran Hermano, Julieta Poggio y Daniela Celis. Las tres lanzaron Fit Girls, una serie de videos donde ofrecen rutinas de gimnasia para verse mejor.