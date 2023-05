Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 23 de mayo de 2023 00:00

Con el dolor presente y los sueños aferrados con fuerza hasta que duele. Así avanza Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita los últimos capítulos rumbo al final y con esto, la historia va dando importantes giros que van cerrando aquellos enigmas que se mantuvieron desde el inicio.

En el capítulo de este lunes, Süreyya (Asli Enver) supo que Senem (Neslihan Yeldan) iba en el auto que sufrió el siniestro fatal donde murieron sus padres. Sin embargo lo más duro fue que se enteró que aquel pudo haber sido una venganza de unos prestamistas a los que su tía le debía dinero y que el objetivo fue en realidad matarla a ella, no a los padres de Süreyya.

En el episodio de este martes, la consecuencia de esa charla atravesará a ambas. "Durante años quise saber cómo iba a decirle. Que bueno que logré confesárselo. Me alegra haberlo hecho antes de morir. Pero Süreyya se fue, la perdí para siempre", señalará Senem a Akif (Fatih Koyunoglu), desbordada en lágrimas.

Al escucharla su esposo le aconsejará: "Süreyya y tu se necesitan una a otra en sus vidas. No pueden vivir aparatadas una de la otra... debes ser paciente y verás que Süreyya vendrá a tí".

Por su parte, Süreyya recibirá un consejo de la persona menos esperada: Adem. "Mientras más me aferraba a esos sueños, me dí cuenta que con las uñas me cortaba las manos. Me dolía mucho y hacía mucho daño", comenzará expresando el hermanastro de Faruk y agregará: "cuando acepté las cosas como eran, en ese momento me relajé y pude abrir las manos. Al dejar ir los sueños me dí cuenta que las heridas sanaban".

Finalmente destacará: "creo que además aprendí a sostener a otra persona. Somos quienes somos, debemos aceptar nuestro pasado, aceptarlo todo".

Lejos de todo esto, Faruk hablará con su madre y le contará el mal momento que atraviesa su esposa. "Süreyya se siente sola, está muy deprimida. Puedo ver el dolor de su pasado y eso me hiere mucho", explicará.

Ante esto, Esma buscará revertir este escenario: "¿Se siente sola? entonces hay que recordarle que no está sola. Ya que no puede mantenerse en pie, la vamos a levantar... ¿por qué dice que no tiene familia?, nosotros somos su familia".