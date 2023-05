Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 22 de mayo de 2023 00:00

Todo por mi hogar (Kardeslerim), la nueva novela turca de Telefe avanza poco a poco con grandes revelaciones y situaciones que pondrán a sus personajes en situaciones complejas. Pero en todo este camino el amor comenzará a nacer en sus protagonistas y esto traerá grandes sorpresas.

En el capítulo del viernes pasado, Kadir (Halit Özgür Sari) fue convocado por su tío para darle una noticia nunca imaginada. "Le prometí a tu padre que no lo diría pero ustedes no pueden seguir sufriendo", comenzó expresando el hombre quien luego le dio una fuerte revelación entorno a Ömer.

En el episodio de este lunes, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) decidió ir a hablar con Nebahat (Simge Selçuk) para sacar más ventaja de lo que sabe sobre Akif (Celil Nalçakan)y por eso le propondrá trabajar como empleada doméstica en su casa. "Voy a venir a limpiar su casa. No podría limpiar la casa de otras personas... voy a limpiar el polvo de su casa, se sentirá más cómoda", señalará la tía de los hermanos Eren.

En la noche, Nebahat y Akif irán a cenar y en el restaurante se encontrarán con Suzan (Ahu Yagtu) comiendo con su esposo y su hija Harika (Gözde Türker). "Hoy tendremos una cena romántica, es nuestro aniversario de bodas. Hace exacto 19 años, un día como hoy, me casé con este hombre que tanto amo", dirá Nebahat

Lejos de todo esto, Doruk (Onur Seyit Yaran) cada vez se sentirá más atraído por Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) y por eso querrá pasar más tiempo con ella. "No olvidaste que tenemos ensayo. Como estamos en una competencia, no tenemos que asistir a todas las clases. Hasta que el profesor nos diga que terminamos, no nos iremos", le indicará Doruk quien luego le cantará mientras ella se retira.

Por su parte, Kadir y Melisa cada vez estarán más cerca y compartirán diferentes situaciones que irán generando un vínculo. El amor poco a poco ya empieza a nacer y esto generará un primer rechazo de él.