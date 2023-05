Nuestro Amor Eterno con nuevo horario desde este lunes

lunes, 22 de mayo de 2023 00:00

Telefe vuelve a cambiar su grilla desde este lunes y con esto una novela turca nuevamente cambia de horario. El canal de las pelotas constantemente se reestructura para no perder los niveles de audiencia y a la variación en la programación que se aplicará con Masterchef (que irá desde las 23:00) se suma otro giro en las siestas.

De acuerdo a lo confirmado por Telefe, la novela que cambiará su horario es Nuestro Amor Eterno que hasta la semana pasada se emitía desde las 17:15 hasta las 18:30. Ahora, con pocos capítulos por delante para el final, la grilla se acomoda y esta ficción irá menos tiempo. A su vez, Eda y Serkan: ¿será que es amor? tendrá más tiempo al aire.

Según lo informado, Eda y Serkan mantendrá su horario pero Nuestro Amor Eterno pasará a emitirse desde las 17:45. Por su parte, Todo por mi hogar, continuará con su horario habitual de 18:30 a 20 horas.

La novela

Momentos dramáticos y muy fuertes entorno a uno de sus protagonistas se viven por estos días en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino en el que Süreyya vive grandes revelaciones que influyen de manera directa en su humor y estado anímico.

En el capítulo de este lunes, Süreyya irá a hablar con su tía para que le explique por qué le mintió durante todo este tiempo. Senem le había ocultado que había ido en el mismo auto en el que murieron los padres de la esposa de Faruk y lo que surja de la conversación será determinante en la relación.

"¿Ibas en el auto con mis padres?", le preguntará y luego le pedirá explicaciones: "qué es lo que escondes".

Más tarde, Süreyya llegará a la mansión notoriamente atormentada por lo que vivió y sin ánimo de hablar con nadie. La reacción que tendrá con Fikret e Ipek desconcertará a todos, inclusive a Faruk quien le pedirá que le explique qué le pasa.

"No me has dirigido la palabra en varios días. Ya te expliqué todo y me sigues ignorando. Por qué estas así, por qué no me hablas. Desde el día que te hablé del restaurante te has convertido en una persona aislada", apuntará Faruk.

Luego el esposo de Süreyya agregará: "Lo hice por nosotros, por nuestra familia, para cumplir nuestro sueño pero me dejaste solo en este proyecto... si tienes algún problema con el restaurante tienes que decirme".

Por otro lado, Dilara volverá a sentir fuertes celos al ver a Adem con Günes abraznado a su hijo en su casa. A partir de esto, en medio de la cena, le pedirá que no coman el postre y se vayan antes a buscar al niño. Lo que ocurra luego generará un cambio en la relación entre ambos.