Sorpresa: Daniela reveló qué objeto no le dejaron ingresar en Gran Hermano

domingo, 21 de mayo de 2023 20:10

Daniela Celis fue una de las participantes que logró cautivar al público tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). Fiel a su estilo, la joven brindó contundentes declaraciones que sorprendieron a todos.

La excompetidora reveló en una entrevista qué objeto no le dejaron ingresar a la casa más famosa del país. "Me llevé un juguetito que no me dejaron entrar nunca, pero estaba dentro de mi valija original", sostuvo la participante, entre risas. Y afirmó que desde la producción son muy estrictos al momento de mostrar qué cosas se pueden ingresar al programa.

Además, detalló que logró ingresar pestañas y uñas para cambiar su look cuando lo deseaba. Tal es así que marcó un impronta y pudo comenzar con un característico emprendimiento "Pestañela".

“Te hacen mucho filtro de cosas. ¡Ojo ahí! Son muy estrictos”, destacó la excompetidora. Vale destacar que Daniela emocionó a todos con sus historia de superación y lucha. Los seguidores la apoyan en cada decisión que toma.