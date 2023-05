"Fue una locura": una exparticipante de Gran Hermano sorprendió con sus declaraciones

sábado, 20 de mayo de 2023 20:00

Ya pasaron varios meses del final de uno de los programas que conquistó a todos y se convirtió en lo más visto de los últimos tiempo. Se trata de Gran Hermano, el plato fuerte que tuvo Telefe y que logró importantes mediciones de rating. Sin embargo, a varios mese de conocerse el nombre del ganador, los participantes siguen revelando datos qué jamás se animaron a contar.

Una de las participantes que mostró su arrepentimiento tras un polémico accionar que despertó el rechazo del público fue Daniela Celis. La joven de 26 años aseguró que no puede ver algunos episodios del programa ya que reconoce que muchas cosas de las que hizo estuvo mal.

“Fue una locura cuando salí por la dimensión de las cosas que habían sucedido", destacó la joven en una entrevista. Y se mostró muy arrepentida tras ver algunas imágenes de la fogosa relación que tuvo con Thiago Medina.

“La verdad que me arrepiento mucho de mi etapa con Thiago en su momento, de las relaciones sexuales. Creo que es algo que no volvería a hacer. He pedido disculpas por eso y un millón de veces lo volvería a hacer. Fue por la repercusión que tuvo”, agregó.

Por último, "no me imaginaba ni la mitad de las cosas que estaban sucediendo y que sucedió. Una locura”.