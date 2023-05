Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 2 de mayo de 2023 00:00

Poco a poco el amor se fortalece en Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi transita momentos en los que sus protagonistas estarán decididos a enfrentar todos los rumores juntos y blanquear los sentimientos antes la sociedad para evitar problemas a futuro.

En el capítulo de este martes, Serkan (Kerem Bürsin) hablará con Eda (Hande Erçel) y le aclarará que Selin (Bige Önal) no se interpondrá entre ambos, porque él la ama a ella. Sin embargo ella le hablará con total sinceridad al ver que la rubia sigue muy cerca de la vida de ambos. "Acá está, se quedó en tu casa y esta mañana estaba en el hospital contigo. No me dejaste estar a mi pero ella estaba contigo", expresará Eda.

Tras esto, Serkan decidirá poner fin a los secretos y le pedirá que ambos le cuenten a sus respectivas familias de la relación que los une. Así será cómo él encarará a sus padres sin más vueltas ni rodeos. "Lo mío es corto, claro y preciso. Estoy enamorado de Eda y ahora somos novios", señalará Serkan.

Por su parte, Eda aprovechará un momento juntas en la cocina para contarle que está enamorada de Serkan. Pero su palabra llegará en un momento en el que su tía lo sospecha. "Te juro que si no vas a Italia por ese hombre... ¿cómo puedes confiar en ese hombre después de todo lo que pasó", preguntará la tía realmente afligida.

Luego la mujer no dará más vuelta y hablará con la madre de Serkan para "aliarse". "Yo estoy del lado de mi sobrina. Y usted del lado de su hijo. Y ahora ellos están del mismo lado. ¡Van a destruir sus vidas!", apuntará.

Tras esto, se vendrán los primeros desafíos de ambos por separado. Es que tanto Eda como Serkan deberán enfrentar charlas a solas con la madre de él y la tía de ella, respectivamente, para asumir el compromiso de la relación.