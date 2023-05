Una situación desató rumores de pelea entre Julieta Poggio y Romina Uhrig

viernes, 19 de mayo de 2023 19:50

Julieta Poggio y Romina Uhrig se convirtieron en grandes amigas durante su paso en Gran Hermano, vínculo que lograron continuar puertas afuera de la casa más famosa. Sin embargo, los seguidores de ambas notaron un pequeño detalle dio rumores de pelea.

Distintos fanáticos y periodistas activos en redes sociales como Juariu y Estefi Berardi notaron que la ex diputada había dejado de seguir en Instagram a Poggio. Tras este hecho comenzó a circular la versión de que las ex hermanitas estaban distanciadas. "Romina dejó de seguir a Julieta", escribió Berardi sorprendida.

Romina salió a aclarar esta situación y aseguró que su amistad con la influencer sigue intacta. “No sé que pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó. Estaba viendo el tema de las redes y nos eliminaron mucha gente. Antes habían otras personas trabajando y se ve que no saqué a todos. Cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más”, sostuvo.

Además, reveló que se enteró de esto por la propia Julieta que le llamó la atención. “Yo me enteré por Juli. Anoche me empezó a llamar y yo estaba durmiendo, a las 2 de la mañana tenía llamadas perdidas de ella. Después también me habló la presidenta del club de fans de Juli, Nachito, todos. Cuando me levanté no entendía que pasó”, confesó.

Sin embargo, la pareja de Walter Festa aclaró que por cuestión de tiempos ya no puede pasar mucho tiempo con su ex compañera del reality. “No hablamos mucho como antes, por un tema de las dos, pero está todo bien”, explicó y añadió: “Ella está a full, yo también, no pasó nada pero es verdad que ya no tenemos lo mismo que antes, en la casa estábamos mucho juntas”.