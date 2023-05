Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 19 de mayo de 2023 00:00

Con una trama atrapante, en la que el dolor marca a los protagonistas y la llama del amor empieza a encenderse lentamente entre sus personajes, Todo por mi hogar avanza en la pantalla de Telefe. La ficción turca, cuyo título original es Kardeslerim, transita su segunda semana en la pantalla y con la audiencia acompañando todas las tardes de manera exitosa.

En el capítulo que se vio este jueves por Telefe, Kadir (Halit Ozgur Sari) arriesgó su vida por su hermano Omer (Yigit Kocak) y terminó en el hospital. Cuando su corazón estuvo unos minutos detenido, se reencontró con sus padres en el más allá y ellos lo impulsaron a volver para continuar con el comando de la familia. Paralelamente, Harika (Gözde Türker) se enteró que su madre, Suzan (Ahu Yagtu), engañaba a su padre con Akif (Celil Nalçakan) y eso la llevó a sufrir un ataque de nervios y desesperación.

En el episodio de este viernes, Harika y su madre tendrán una fuerte discusión. "Ya no puedo seguir con esta relación. Siempre me humilla, se la pasa juzgándome. Ya no puedo. Me divorciaré de él", señalará Suzan a lo que su hija estallará y le pedirá que no lo haga. "Tu no puedes divorciarte. No es posible. Dejarás de salir con Akif y se termina el problema. Mis amigos no se van a enterar, mis amigos no se enterarán y yo podré seguir siendo feliz como antes", pedirá la joven.

Lejos de todo esto, Melisa y Aybike tendrán una charla en el sanitario en el que la primera dejará trascender sus sentimientos hacia uno de los hermano Erem. "Te puedo preguntar por qué usas la pulsera, a menos que te guste Kadir, no hay otra razón para que lo hagas", le preguntará Aybike.

En ese momento, Melisa evitará dar una respuesta concreta y dejará abierta, con su sonrisa, para la libre opinión de la prima de Kadir. "Entonces en serio le gusta mucho Kadir", indicará la prima de los hermanos Erem.

Más tarde, Melisa irá a ver a Kadir y le pedirá perdón porque por su culpa pudo haber perdido él la vida. En ese momento, se generará un acercamiento entre ambos en el que el los sentimientos les jugará una mala pasada.

Por otro lado, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) audicionará para ser la dupla musical de Doruk (Onur Seyit Yaran) y su voz sorprenderá a todos pero sobre todo cautivará al joven guitarrista que siente que encontró su "otra mitad".