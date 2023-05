Nuestro Amor Eterno: Süreyya el personaje que sufrirá un fuerte giro en la ficción

viernes, 19 de mayo de 2023 00:28

Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe, va rumbo al final de la historia y con esto su personaje principal quedó en el foco de la trama. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita su capítulo original 81, de los 87 que tiene en total y en éste el personaje de Süreyya se lleva toda la atención.

La protagonista se enteró que su madre se arrepintió de haberla tenido y la información generó un gran impacto. Sucedió cuando leyó un fragmento de un diario íntimo de la madre en el que decía: "Ella es cada vez más grosera con nosotros. Éramos demasiado inexperto cuando nació. No debía haberla dado a luz tan joven, lamento haberlo hecho. A veces pienso que mejor hubiera sido que Süreyya no hubiera nacido". Además, la madre la había definido como "una niña de mal genio", "Süreyya se enoja por las noches", "ella me está castigando pero qué puedo hacer".

Todo esto vino a colmar sus emociones que ya venían en un estado de turbulencia. Es que se enteró que ella pasaba más tiempo con Fatma que con sus padres, porque ellos no tenían tiempo para dedicarle. Todo eso se convirtió en una explosión para sus sentimientos que la llevó a un estado depresivo que en el capítulo de este jueves generó la preocupación de Faruk.

En este contexto, Süreyya tendrá un importante giro. Es que pese a tener a su hija, a su esposo y a la familia Boran con ella, se sentirá sola. Esa soledad, que va de la mano de haber descubierto su pasado, la llevará a tomar una nueva decisión y que estará vinculada directamente con su tía, Senem.

En el capítulo que se verá este viernes, ella irá a hablar con su tía y le pedirá que le cuente toda la verdad. "Estabas en el auto con mis padres", le preguntará Süreyya quien agregará contundente: "¿qué es lo que escondes?"

Por otro lado, Faruk le pedirá ayuda a Dilara para saber qué es lo que le pasa. "Si sabes algo dímelo, no se lo diré a nadie más. Estoy muy preocupada por mi esposa", le pedirá el hombre a lo que ella le empezará contando lo que dedujo "al hablar con mi tía y con Süreyya".

"Tu restaurante te trajo recuerdos y se está enfrentando al dolor de su infancia. Hace un tiempo empezó a tener sueño recurrentes. Cuando era niña había una mujer que la cuidaba y cuando fue a buscarla, le dio una caja muy especial. No se que contenía pero eso la destrozó", explicará Dilara.

Esto dará luz en Faruk sobre lo que le ocurre a Süreyya mientras ella va dando ese giro tan especial al descubrir su pasado.