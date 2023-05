Mauro Icardi cruzó en vivo a Candela Lecce, su supuesta amante: "Te van a citar"

viernes, 19 de mayo de 2023 00:00

En las últimas horas, Candela Lecce, la joven que fue señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, fue invitada al ciclo de América, Intrusos, que tiene a Guido Záffora, y en medio del programa Icardi la cruzó a través de mensajes.

"Me escribe Mauro Icardi", lanzó Zaffora, provocando la reacción de todos en el piso. "La información que me dice es la que contamos ayer en Instrusos y me confirma que te van a citar en la Justicia, 'está todo encaminado', vas a tener que mostrar las pruebas y, atención con esto, le van a hacer un peritaje en el celular", agregó el panelista.

La joven estaba callada y atenta a la información de Guido, mientras el panelista agregó que el peritaje se realizaría sobre fotos y para que muestre las pruebas.

"Después, lo que me cuenta Icardi y que esto lo sabe Wanda, es que ella sabe lo que Icardi hizo esa fecha porque estaba con él, que vos hacés referencia que él te estaba trayendo de Olavarría de viaje", dijo el panelista a la joven.

En ese momento, Candela tomó la palabra y dijo: "A mi todavía no me llegó nada, es bastante que está diciendo ese rumor. No tengo nada para ocultar así que estoy tranquila".