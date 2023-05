“El Polaco” habló de la depresión de Karina “La Princesita”: “Ella va a poder"

viernes, 19 de mayo de 2023 16:55

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk fue consultado por Socios del Espectáculo sobre el estado de salud de su ex mujer, Karina “La Princesita” Tejeda y aseguró que cuenta con todo su apoyo.

“Le pregunté a Sol (la hija que tienen en común) cómo se sentía su madre. No es que me preocupa porque yo sé que es una persona muy fuerte, que siempre sale de todas sus adversidades. Dijo que la veía bien”, explicó “El Polaco”.

“Somos seres humanos, tenemos altibajos. Y bueno, cada uno con sus cosas. Todos tenemos un poquito de depresión también. Hay que saber acostumbrarse a que estamos creciendo”, agregó.

El músico se mostró muy confiado en la recuperación de su ex: “Ella va a poder porque es una guerrera, una gran madre y una exitosa artista y va poder. Es mi familia. Yo la quiero mucho y ella sabe que yo estoy”.

Cabe recordar que en enero de este año, la propia Karina habló sobre su salud: “Me está tocando ahora de plantearme por qué me pasa que cada tanto que no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas, a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”.

“Si vos tenés algo y no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave. Con la salud mental es lo mismo, hay que ocuparse, porque si no te ocupás te puede llevar a una gran depresión. Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así'”, reveló la artista.