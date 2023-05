Video: Cansada de las burlas de sus compañeros, Anamá Ferreira se fue del programa en vivo

jueves, 18 de mayo de 2023 16:45

Gossip es un programa de entretenimientos que conduce Pilar Smith, por la señal NET TV, y que tiene como panelista a Anamá Ferreira, junto a un grupo de periodistas.

La ex modelo anunció que iba a presentar fotos de Juana Viale con un nuevo amor, el músico español Rodrigo Pahlen, pero a sus compañeros no le parecieron veraces esas fotos y la criticaron diciéndole que estaba vendiendo “fruta podrida”.

“Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, le reprochó la conductora. “No podés decir que es una prueba fidedigna de un romance”, la criticaron entre todos y la brasileña optó por levantarse de la silla y abandonar al programa.

“¿Ustedes me están hablando en serio? Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”, se quejó.

Antes de irse, les aclaró a sus compañeros que ya estaba cansada del maltrato: “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así! ¡Me voy!”.

Si bien trataron de calmarla diciéndole que era “una broma”, a ella no se le pasó el enojo: “Yo de acá me voy. Yo no trabajo así. Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás”.

“La verdad que nos tomen así de p… La verdad que estamos todos muy angustiados, no imaginé que íbamos a terminar así el programa, yo realmente lo lamento, esto nos desbordó”, dijo Pilar Smith.

Horas más tarde, Anamá contó a Socios del Espectáculo que no volverá a Gossip porque tomó la decisión de irse de viaje. Por Su parte, la conductora contó que se comunicó telefónicamente para disculparse porque al ver nuevamente las imágenes, se dio cuenta que fue fuerte lo de “fruta podrida”.