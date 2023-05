"Sueño con un bebé después del trasplante", la confesión de Silvina Luna

jueves, 18 de mayo de 2023 00:00

Invitada de LAM, Silvina Luna apareció nuevamente en televisión y conmovió a todos al hablar de su estado de salud y lo que espera en relación al trasplante que necesita. Sin embargo, también habló de un especial proyecto a futuro y emocionó.

La morocha se sentó en el living de LAM y con los ojos llenos de lágrimas reveló su situación actual, atravesada al ciento por ciento por un problema de salud.

"Mi hermano es fundamental y mis amigos también están siempre. Disfruto de eso, cuando me siento bien y pueda ir a tomar un café, que no sienta dolor", comenzó hablado sobre sus vínculos.

"Los días que tengo diálisis, vuelvo a casa y solo me quiero acostar. Ya al otro día no tengo, y estoy feliz", agregó sobre cómo lleva el complejo tratamiento médico.

"Les pido a mis amigas que vengan a casa para compartir momentos porque no puedo salir, pero el amor y creer, esos días que no puedo más... decir 'tengo fe' y visualizo que voy a estar trasplantada y volver a recuperar mi vida. Voy a recuperarla, pero no va a ser la misma", dijo.

Además habló de la posibilidad de formar una familia y allí fue exteriorizó uno de sus mayores deseos: "Los años pasaron y es uno de los deseos que se me despertó de más grande. Siempre fui media Susanita, pero en las relaciones no pasó".

"A veces sueño que cuando me trasplante pueda tener un bebé o adoptar un niño y devolver ese amor que me dan a mí a alguien", finalizó emocionada.