Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 18 de mayo de 2023 00:00

Un cuaderno con escritos y una revelación inesperada sacudirá a Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanmbullu Gelin. La novela transita momentos en los que el drama atravesará a la protagonista, Süreyya, de la mano de un pasado que parecía olvidado y una serie de situaciones que sacarán a la luz una serie de hechos que marcaron en la infancia.

En el capítulo de este jueves, Günes irá a visitar a Senem y cuando ambas se encuentran charlando cómodamente, Dilara tocará a la puerta para llevarle a Umüt para que lo cuide. "Te juro por lo que más quiero que no sabía que vendría a visitarme", le explicará Senem.

Luego en el interior de la casa, Günes intentará retirarse de la casa para no incomodar a Dilara. "Iba a quedarme unos minutos, tengo que ir a Estambul y me ausentaré unos días", señalará la novia de Adem a lo que la ex de él le hará un pedido que sorprenderá a todos: "quédate por favor".

Lejos de todo esto, Süreyya leerá el diario íntimo de su madre e irá descubriendo cómo pensaba aquella y lo que sentía. Entre los recuerdos que se encuentran escrito en ese diario está el momento que la mujer fue muy feliz por las flores que le regaló Süreyya cuando era niña.

Entre esas líneas, podrá leer: "Es una niña de mal genio", "no se si este restaurante nos salvará o nos llevará a la quiebra", "me dicen que Süreyya se enoja por las noches", "ella me está castigando pero qué puedo hacer, cerramos el restaurante a las 2 de la mañana".

Sin embargo, habrá unos párrafos que nunca esperará leer y que la golpeará fuertemente: "Süreyya se ha vuelto a dormir en la mesa. Ella es cada vez más grosera con nosotros. Éramos demasiado inexperto cuando nació. No debía haberla dado a luz tan joven, lamento haberlo hecho. A veces pienso que mejor hubiera sido que Süreyya no hubiera nacido".

Esto generará en ella una serie de sentimientos encontrados y dolor que la atravesará fuertemente.