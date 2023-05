"No nos hablamos más después de Gran Hermano": Romina contó con quién está peleada

jueves, 18 de mayo de 2023 00:00

Romina Uhrig, la ex diputada kirchnerista y polémica participante en Gran Hermano, que quedó cerca de la final pero se fue antes, habló de una situación que vivió dentro de la casa que alejó de una persona muy querida.

Se trata de su sobrino, Fabián Herrera, quien ingresó a la casa cuando ella esperaba a sus hijas y que sus dichos no pasaron desapercibidos al momento de recibirlo. Ahora, la morocha contó que desde aquel momento no se volvieron a hablar y dio los motivos.

"Hasta yo estoy sorprendida porque jamás pasó esto y mucho menos con él. Es mi primer sobrino por parte de mi hermana. Yo no me puse mal por ver a mi sobrino, sino que quería ver a mis hijas pero la realidad es que, después de entrar a la casa de Gran Hermano, no hablamos más", dijo en una entrevista con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y en Socios del Espectáculo.

Posteriormente habló sobre le rumor de que si a sus hijas las habían llevado al soom de la casa más veces de la que se mostró en la casa y la morocha lo negó rotundamente.

"Para que te des una idea, yo preguntaba: ¿Dónde están viviendo las nenas? porque siempre nos mudamos", aseguró Uhrig.

"Nunca amenacé con que me iba", destacó respecto a que si le mostraban o no a sus hijas.