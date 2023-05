Eda y Serkan: Gözde, el personaje que se suma a la ficción para desatar los celos

jueves, 18 de mayo de 2023 00:00

Un nuevo personaje se sumará esta semana a Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, transita momentos de distanciamientos pero también con el amor puesto todo el tiempo a juego. Precisamente eso es lo que ocurrirá con una nueva figura que se podrá ver desde el capítulo de este viernes.

Se trata de Gözde, una seductora morocha que no dudará en expresar su atracción hacia uno de los personajes de la ficción y esto desatará inmediatamente los celos. La morocha es secretaria de la pareja de empresarios Emre y Asli que contratarán al estudio de arquitectos de Serkan pero no por el interés que éste les genera sino por la confianza que ya tienen depositada en Efe.

De esta forma, Gözde llegará a dichas oficinas para comprobar cómo trabaja ese equipo y conocer un poco más no sólo a sus empleados sino también las medidas de seguridad que allí se tienen. Precisamente en este escenario es que nacerán los celos de una de las figuras de la novela.

Se trata de Piril que advertirá que Gözde se siente atraída por Engin y lo buscará no sólo con las miradas sino también con distintos elogios. "La has mirado y ella a tí. Ya veo que la has visto mucho, será mejor que vaya a vigilarla", expresará Piril, desatada por los celos al ver el nexo que ambos tienen entre sí.

Pero su presencia no sólo llevará a los celos de Piril sino también al miedo y las inseguridades de varios de los empleados de la oficina. Lo que sucederá con esta joven se podrá ver en los capítulos posteriores. Sin dudas generará más celos y desatará situaciones impensadas entre ambos.