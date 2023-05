Cande Lecce volvió a cargar contra Mauro Icardi: “me sentí destratada”

jueves, 18 de mayo de 2023 13:25

Candela Lecce se hizo conocida cuando reveló que tuvo una supuesta relación íntima con Mauro Icardi, en marzo de este año. El jugador desmintió todo y decidió demandar a la joven promotora.

“Estoy al tanto mediáticamente, pero todavía no me llegó nada”, dijo Cande, durante una entrevista con Nosotros a la Mañana, donde decidió subir la apuesta y asegurar que tiene “secretos guardados de Icardi" porque dejó algunos chats sin publicar.

“Me parece un destrato, no habla de que sea un buen caballero. Yo busco que se saque la careta, si quieren juzgar a alguien que se enamoró, acá estoy. No vengo a que me crean o no, vengo a contar mi historia”, afirmó Lecce.

“Él me prometió que nos íbamos a volver a ver. Empezamos a hablar en octubre del año pasado y el encuentro fue a fines de marzo. Hubo un encuentro y hay testigos, hay una persona de seguridad, la persona del pasaje…”, siguió la promotora.

Por último, la joven decidió pedirle perdón a Wanda Nara por toda esta situación: “No tengo nada en contra de Wanda, le pido disculpas, no fue mi intención, solamente quise contar mi verdad”.

Por su parte, Mauro Icardi volvió a usar sus redes sociales desde Turquía para responder a las consultas de sus seguidores sobre su vida sentimental.