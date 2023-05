Valeria Mazza desfiló con Anabel Sánchez, la joven que se hizo famosa por su casting para Vogue

miércoles, 17 de mayo de 2023 17:45

Anabel Sánchez tiene 18 años y nació en San Francisco Solano (Quilmes) en una familia que pasa muchas necesidades económicas. Pero ella tiene un sueño y va a fondo para lograrlo. Por eso decidió grabar un video y presentarse a un casting para la revista Vogue. Si consigue ser una modelo internacional, podrá comprar una casa para su familia.

Rápidamente, su video se hizo viral y varios famosos pusieron el ojo en ella. Desde Marcelo Tinelli que la consideró para el Bailando por un Sueño; Barby Franco, que le hizo acordar a sus orígenes humildes; María Becerra, que la elogió en redes sociales y Valeria Mazza, que decidió darle su apoyo para que pueda lograr su objetivo.

“Hola, Vogue. Soy Anabel Sánchez, tengo 18 años y soy de Buenos Aires. Soy modelo independiente, pero estoy muy emocionada de formar parte de #OpenCastingVogue. Estas son mis fotos y este es mi desfile”, dice la joven en su video casero que en cuatro días logró más de 317 mil likes en TikTok.

DEL SUEÑO A LA REALIDAD: Valeria Mazza, la “maestra” inesperada de Anabel, la chica que quiere llegar a “Vogue”



TN Estilo juntó a la supermodelo y a la tiktoker de Solano que se volvió viral tras publicar un video que mandó al casting de “la Biblia” de la moda. pic.twitter.com/4iq6urBIY1 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 16, 2023

Este martes, nada más y nada menos que la modelo más destacada del país, Valeria Mazza, decidió darle su apoyo a Anabel Sánchez. “Acompañando a Anabel Sánchez en su sueño. La suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Una diosa. Estamos felices de estar juntas”, dijo la top model.

Por su parte, Anabel no podía creer lo que estaba viviendo: “No paro de ver el video y no proceso el hecho de que sí pasó, que es real. Lo feliz (que estoy) por esta hermosa oportunidad. Top de top eres y no tengo palabras para expresar mi agradecimiento”.