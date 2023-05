Polémico video de “La Mole” Moli: confirmó que golpeó a su ex mujer

miércoles, 17 de mayo de 2023 20:05

Fabio “La Mole” Moli es un ex boxeador cordobés que cobró mucha popularidad hace algunos años cuando participó del Bailando por un Sueño y se ganó el cariño del público al punto que terminó consagrándose campeón del certamen de baile, a pesar de no tener dotes para la danza. Después formó parte de Cantando por un Sueño y también resultó ganador.

Sin embargo, esos días de gloria parecen haber quedado muy lejos. Por estos días, “La Mole” Moli enfrenta una dura acusación de su ex mujer, Marta “La Negra” Galiano, que lo denunció por violencia de género, luego de 30 años juntos.

Si bien la denuncia fue realizada en 2019, por estos días se está llevando a cabo el juicio y por eso el ex boxeador decidió dar su palabra en Intrusos para defenderse: "Yo jamás amenacé de muerte a 'La Negra'".

“Si, acepté la cachetada. Y conté el contexto de las cosas. Yo sé que eso no estuvo bien, sé que me equivoqué. Yo (en mi declaración) les hice entender el contexto de todo lo que me gritó a mí. No me considero violento. Con todo lo que pasó, yo perdí todo", aseguró Moli.

Por su parte, “La Negra” afirmó que no fue un solo golpe sino que “fueron 30 años de violencia. Me dolió la traición de mis hijos, sus declaraciones. Duelen más que los 30 años de maltrato”.

Según Marta, sus tres hijos mayores no la apoyaron, sólo su hija mujer se quedó a su lado: “Me decían que si me hubiera pegado me habría matado, porque soy chiquita y flaquita. Pero ellos no se dieron cuenta de que me pegaba en los brazos todos los días”.

“Creo en la Justicia, le pedí tanto a Dios que acabe de una vez... Si tiene que ir preso, que pague lo que me hizo 30 años”, destacó la denunciante.

Mariano Antuña, fiscal de la Cámara 12 del Crimen de Córdoba, pidió 2 años y ocho meses de prisión en suspenso para Fabio “La Mole” Moli. La última audiencia se realizará el 29 de mayo. Ahí podrá hablar el acusado y se escuchará el veredicto.