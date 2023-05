El retoque estético de una participante de MasterChef que se llevó todas las mirada

miércoles, 17 de mayo de 2023 00:03

Masterchef sigue marcando su impronta en la pantalla de Telefe y consigue importantes mediciones de rating durante la gala de eliminación. Los competidores comenzaron a crecer en seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram y una de ellas es Silvana, la mujer que fue tendencia por el comentario que le lanzó a Mauro Icardi, en presencia de Wanda Nara.

La mujer viene atravesando galas complejas en el programa de cocina, pero logró vencer cada uno de los obstáculos y sigue a paso firme en el programa.

La última en abandonar el programa fue Estefanía, la joven que quedó afuera del programa tras no cumplir con los requisitos del plato. El jurado, por mayoría de votos, decidió que la competidora se convirtiera en la nueva eliminada. Su eliminación fue una de las más emotivas ya que todos quedaron con lágrimas en los ojos tras la salida de la profesional. Una de las conmovidas fue Silvana, quien se encariñó con la joven.

Sin embargo, Silvana fue tendencia tras mostrar un cambio estético que se realizó. “Estoy encantada con este cambio en mis cejas y pestañas. Muy recomendable y divina”, destacó en la red social, Silvana, la participante de 44 años.

“Sos una genia, nuestra representante de las amas de casa. Me encanta por ser espontánea, no cambies, me has hecho reir tanto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de la mujer.