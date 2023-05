Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 17 de mayo de 2023 00:00

Un conflicto en puerta y una relación que se hace difícil de evitar. Así avanza la novela Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, transita momentos en los que el amor no se puede ocultar entre sus protagonistas mientras el secreto que los separa cada vez se hace más insostenible.

En el capítulo de este miércoles, Engin aceptará la propuesta de Alptekin de movilizar a todos los hombres de la empresa para ir a jugar a los videojuegos en su casa. El objetivo de tal propuesta es generar la ocasión para hablar con su hijo y compartir un momento ameno.

Ante esto, Serkan dudará en aceptar tal iniciativa pero finalmente dirá que "sí". La invitación será trasladada también a Efe quien verá la ocasión para entrar en amistad con todos los empleados. Pero antes de ir para la casa de Serkan, el nuevo empresario tendrá un gesto con Eda: se ofrecerá llevarla a su casa.

Esto despertará los celos de Serkan pero Engin le recordará que ambos ya no son pareja. "Tu ya no estás en su vida amigo", le dirá. Pero lejos de aceptar esto, Serkan le pedirá que lo investigue para saber bien quién es su nuevo socio. Luego a todo esto, Efe llevará a Eda a su casa y allí se enterará que atraviesan una mala situación económica.

"Quiero alquilar el café. Sería un ingreso extra", le dirá la tía a Eda quien subrayará: "ya lo intenté con todo y no funcionó. No te preocupes por nada, todo saldrá bien".

Mientras esto ocurre, Serkan hablará con su padre quien le pedirá perdón: "Se que no me has perdonado y que aún sigues enojado. Creo que tienes razón pero esta noche ¿crees que podremos ser normales?. Te pido que me des una oportunidad de repararlo".

Más tarde, Serkan irá al boliche donde todos celebran el cumpleaños de Piril y allí se verá cautivado por la voz y belleza de Eda.