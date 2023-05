Un excompetidor de Gran Hermano protagonizó una pelea callejera: ¿Qué pasó?

martes, 16 de mayo de 2023 16:54

Walter “Alfa” Santiago protagonizó una pelea callejera que no pasó a mayores, según contó él mismo en sus redes sociales al ver que ya se había viralizado un video en el que se lo veía insultando a los gritos en plena Avenida del Libertador.

“Les cuento antes de que empiecen a hablar, de que se viralice o que lo pasen... Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador escuchando música, a 50 o 60 km por hora. En un momento se me pone una camioneta al lado y me dicen ‘Alfa’. Lo miro, lo saludo. Y el que iba de acompañante me dice ‘¡Viejo puto! Y aceleraron”, comenzó a relatar Alfa.

“¿Qué hice? Lo seguí. Puse el auto adelante, frené y me bajé. Ahí le dije ‘¿qué te pasa, viejo puto a quién le decís la con… de tu madre’. Ahí arrugaron los dos. Iban dos en la camioneta. Los dos arrugaron. Se quedaron mirando. ‘No, no, yo le dije a él, yo le dije a otro, yo le dije lo que pasaba’”, detalló.

Y por último, analizó que hay que sostener lo que se dice: “Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Yo por más que sea persona pública, que me conozcan, no me voy a bancar que me puteen, que me digan ‘viejo puto’ o que me digan lo que sea en la calle. ¿Está claro? ¿Está muy claro? No me lo voy a bancar de nadie. No me lo voy a bancar nunca. Si me decís ‘viejo pu…’ bancatela vos”.

Desde su ingreso a Gran Hermano, Alfa nunca escondió su fuerte carácter y hasta tuvo choques con varios de sus compañeros dentro del reality cuando intentaba imponer su postura, a veces sin escuchar la opinión del resto.