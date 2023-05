Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 16 de mayo de 2023 00:00

Comenzó Todo por mi hogar y poco a poco va conquistando a la audiencia. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Kardeslerim lleva una semana en la pantalla y ya tiene un público cautivo de la mano de su fuerte trama.

La novela gira entorno a los hermanos Eren, tres jóvenes y una nena que perdieron a sus padres de manera trágica con apenas unos minutos de diferencia, y eso los obligó a enfrentar la vida solo. Para ello deben transitar numerosos desafíos, entre estos la dureza de salir a trabajar pese a la corta edad y tratar de no dejar los estudios pese a los diferentes problemas que se les atraviesa.

En el capítulo que se vio este lunes, Aybike (Melis Minkari), la prima de los hermanos Eren, descubrió en la fiesta que Nebahat Atakul (Simge Selçuk) es engañada por su marido Afik (Celil Nalçakan). Sucedió cuando tuvo que ir al sanitario para limpiar su vestido por la mancha que se había generado y cuando regresó quiso conocer cómo era la mansión por dentro. Sin permiso entró a una habitación y allí entró Akif con Suzan (Ahu Yagtu) y se besaron.

En el capítulo de este martes, Aybike decidirá hablar delante de todos y delatar al empresario. Será en un momento en el que Nebahat se mostrará ofuscada por los hermanos Eren y le pedirá que se retiren del lugar. "Arruinaron la fiesta. ¡Vayan a su pocilga!", dirá la mujer a los hermanos.

Pero en ese momento Aybike se desatará: "usted es la basura acá. Debería enseñarle modales a su esposo primero". Ante estas palabras, nadie entenderá qué ocurre pero luego aclarará: "a no lo sabe. Su esposo y la señora estaban en la habitación de arriba besándose. Esta casa está llena de hipócritas".

Por otro lado, Suzan discutirá con su marido y le hará saber lo mal que se siente con su matrimonio. "Me casé contigo porque quise hacerlo. No tengo más hijos. ¿Qué hicieron ustedes?, mi padre y tu unieron fuerzas para deshacerse de mi bebé. ¿Alguna vez te pregunté dónde está mi bebé o qué le hiciste?. No se dónde está o qué hicieron", lanzará.

Lejos de todo esto, Ömer Eren (Yigit Koçak) saldará su deuda con Doruk Atakul (Onur Seyit Yaran) y cuando aquel le entregue el dinero, todo será visto por Kadir Eren (Halit Özgür Sari), quien se verá preocupado por lo que está ocurriendo.