"Respeten que es mi vida": finalista de "Gran Hermano" se hartó de rumores y opiniones

martes, 16 de mayo de 2023 13:40

Sobre los participantes de "Gran Hermano" hay un interés creciente del fandom, que siguen cada uno de sus pasos. Entre ellos, Nacho Castañares, quien salió segundo en el reality, se mantuvo siempre dispuesto a hablar sobre sus vínculos con Lucila "La Tora" Villar y Thiago Medina, con quien mantiene una cercana relación. Pero los comentarios que recibió últimamente estaban orientados a la influencia de su novia, su amigo y hasta su papá en sus decisiones; algo que ya terminó por hartarlo.

Por eso, y haciéndose eco de un tuit, hizo referencia a cómo se siente y que es la última vez que se expresa sobre el tema. "Voy a hacer un último tweet y realmente no voy a tocar más el tema. Lo único que no tolero es la falta de respeto, ni conmigo ni con nadie que me rodea. No les pido que acepten todo lo que hago/digo ni con quien estoy, solamente que lo respeten porque ES MI VIDA", inició su hilo.

"Esto solo me parece una pelotudez, sino que una falta de respeto gigante y encima hacia mí. Comprendo que no banquen una relación y está bárbaro pero córtenla, si soy feliz me chup* un huev* lo que piensen, como me pasa con todas las cosas de mi vida", señaló en referencia a las opiniones sobre su noviazgo.

"Lo que digo siempre: si me quieren, apóyenme porque me quieren a mí, si soy el mismo desde antes de entrar a la casa. Me parece innecesario tener que aclarar todas estas cosas cada 3 días. Pero dejen de faltarle el respeto a Lu, a Thiago, a mí y/o a todos los que me rodean", señaló molesto.

Y agregó que: "Nos llevamos mejor de lo que creen y no nos dejamos llevar por cosas sacadas de contexto, por mensajes o por cosas que pasaron en un programa de TV, durante un juego, durante una convivencia sin salir por casi 6 meses. Entonces basta. Les pido respeto solamente, no es imposible".

Nacho insistió: "El que me quiera, que me quiera por como soy, por como me mostré y por las cosas que quiero hacer a futuro, y el que se guíe por una relación, por una amistad, por estar en un programa, o por lo que sea para faltarme el respeto le agradezco todo el aguante durante estos meses".

Y cerró, contundente: "Quiero lo mejor para mí y para mi comunidad y realmente esto así no va, por favor ya toqué varias veces el tema. Y como dije antes no quiero que se falte mas el respeto ni a amigos, pareja, familia, o lo que sea que me rodee, se puede opinar sin faltar el respeto. Muchas Gracias".