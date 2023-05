Jorge Rial rompió el silencio sobre su relación con María del Mar Ramón

martes, 16 de mayo de 2023 11:27

El periodista Jorge Rial habló este lunes sobre el infarto que sufrió días atrás y rompió el silencio sobre su relación con la escritora María del Mar Ramón, con quien había viajado a Colombia y lo acompañó en su recuperación.

Después de salir de su ciclo radial que conduce, Argenzuela (Radio 10), varios colegas lo esperaron en la puerta para hacerle algunas preguntas.

Uno de los comentarios que le hicieron tenía que ver con la colombiana: “Se te vio muy enamorado, descubrimos a tu novia”.

“Es una gran escritora, una gran escritora. Me acompañó, a morir. Fue muy importante. Ella fue muy importante, mis hijas fueron muy importante y (el Doctor Guillermo) Capuya, que viajó hasta allá, fue muy importante”, respondió con una sonrisa Rial.

Desmentida

Mientras que Rial estuvo internado en una clínica de Colombia, circularon varios rumores respecto de su estado de salud y cómo fue que sufrió un infarto.

Sobre esto, aclaró en las últimas horas: “Se habló mucho de que me hago mala sangre y que como mal... De hecho, me dieron muy bien los valores del colesterol, 0 grasas. Estoy bárbaro, no tuve un quilombo. No me pegué un saque, no tomé viagra. Nada, nada”.

Rial contó que estuvo 10 minutos muerto

En otro momento, le comentó a los periodistas presentes que estuvo muerto durante 10 minutos. “Mi hoja de clínica dice muerte súbita, estuvieron diez minutos tratando de reanimarme”, reveló.

“Nadie está preparado para morirse, que literalmente fue lo que me pasó. Ese momento es absolutamente glorioso, es cálido, calentito. Te atrae, te lleva, te llama. La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido”, aseguró.

“Empecé a ahogarme. No encontraron la manera de sedarme en un principio. Tuve un paro cardíaco con muerte súbita. Escuchaba todo lo que decían alrededor mío, se preguntaban de todo: si había tomado cocaína o si había hecho algo”, detalló.

A su vez, señaló: “Me duele todo el cuerpo, la caja torácica... Me dieron tres descargas, me cagaron a palos, literalmente para sacarme”.