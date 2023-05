Eda y Serkan: Aydan, el personaje que sufrirá un rotundo giro

martes, 16 de mayo de 2023 00:00

Desde que estrenó Eda y Serkan: ¿será que es amor? logró atrapar el interés de la audiencia. Es por ello que pese al poco tiempo que lleva en la pantalla de Telefe logró posicionarse como la ficción turca más vista del canal.

La novela gira entorno a los personajes de una joven florista, Eda (Hande Erçel) y un arquitecto muy estructurado que se enamoró rotundamente de ella, Serkan (Kerem Bürsin). Ambos deberán enfrentar numerosos desafíos para permanecer juntos, el primero de estos es el secreto trágico del pasado que los unió antes de que ambos se conocieran.

Entorno a estos personajes, hay una figura que logra atrapar el interés del fandom. Se trata de Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), la madre de Serkan y quien a partir de esta semana sufrirá un importante giro en la historia.

Aydan es una mujer muy posesiva de su único hijo, a quien trata de manejar con el fin de que él encuentre su felicidad. Sin embargo un secreto del pasado lo marcó y ahora ella se siente desbordada ante la posibilidad de "perderlo".

Es que Serkan no le perdona a su padre, Alptekin (Ahmet Mark Somers), que él no le haya contado que estuvo involucrado en la muerte trágica de los padres de Eda y por eso no le habla y piensa irse de la casa en la que conviven. Precisamente por este motivo se iniciará un cambio en la personalidad de Aydan.

La mujer, que sufre agorafobia (tipo de trastorno de ansiedad que implica tener miedo a salir de la casa), transitará un fuerte giro que incluirá no sólo la búsqueda de la superación de este problema. Es que, con ayuda de una terapeuta, dejará salir todos sus pensamientos, miedos y sentimientos, lo que la llevará a confesar qué es lo que realmente siente por Eda.

El importante giro se empezará a ver a partir de esta semana y será clave en el avance de la historia, pero sobre todo en la relación de los protagonistas.

Este personaje es interpretado por Neslihan Yeldan quien en Argentina se hizo conocida por su papel en Nuestro Amor Eterno. Allí interpreta a Senem, la tía de Süreyya, una mujer que tuvo que hacerse cargo de su sobrina como una verdadera madre tras la muerte de su hermana. La mujer ocupa un rol muy querido en esta ficción que ya lleva casi un año por la pantalla de Telefe.