"Se volvió sangriento": la angustia de la actriz de Eda y Serkan por una dolorosa enfermedad

lunes, 15 de mayo de 2023 00:13

Eda y Serkan: ¿será que es amor?, logró conquistar a la audiencia por la pantalla de Telefe. La novela de las siestas, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, lleva poco más de dos meses al aire con una audiencia que acompaña posicionándola como la más elegida de las opciones extranjeras.

Su historia gira entorno a los personajes de Eda y Serkan. Ella es una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista mientras que él es un reconocido arquitecto, dueño de un reconocido holding. Ambos comenzaron una relación basada en el odio pero con el tiempo dio un giro y el amor se hizo fuerte entre ellos.

Entorno a ellos hay varios personajes más que conquistan a los seguidores por sus perfiles. Una de ellas es Piril, una joven muy estructurada, trabajadora y responsable que le cuesta encarar una relación fuera de lo laboral.

Piril está interpretada por Basak Gümülcinelioglu, una actriz que nació en Estambul y tiene 31 años de edad. Muy linda y seductora, la joven cuenta con una importante trayectoria laboral que incluye, además su paso por Soñar Contigo (Erkenci Kus) donde se puso en la piel de Deniz.

Lejos de su agitada vida laboral, la actriz confesó a la prensa que padeció una enfermedad muy dolorosa que la llevó al quirófano en la mejor parte de su vida profesional. En una entrevista que brindó a un canal de Youtube turco, explicó que padeció un problema con sus cuerdas vocales.

Basak Gümülcinelioglu, quien respondió preguntas sobre los temas que más buscaban sus fans en Google, declaró que se sometió el año pasado a una cirugía de cuerdas vocales. “Habían dos razones para esto, una podría ser la cuerda vocal. De hecho, ha existido durante 5 años. Era modular, luego se convirtió en un pólipo y luego se volvió afilado, sangriento", explicó en una entrevista al canal de YouTube Talu Talks, de acuerdo a lo que reprodujo el portal Serie Turche.

Luego agregó: "La otra cuerda vocal se engrosó. Además, cuando comencé a estudiar teatro musical en Estados Unidos, me enfermé y tuve que volver a Turquía. Porque allí luché contra un diagnóstico erróneo. Entonces tuve un problema técnico aquí. No es algo de lo que me guste hablar demasiado, se ha ido".