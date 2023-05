Germán Martitegui comenzó a mostrar San Juan en "Proyecto Tierras"

lunes, 15 de mayo de 2023 16:50

Germán Martitegui estuvo en San Juan y recorrió varios departamentos. Lo hizo en busca de alimentos estrella de la gastronomía local y de recetas tradicionales para mostrar en "Proyecto Tierras", la nueva temporada de su programa propio que este año se ve en Telefe, en la medianoche del lunes.

Lo que se vio en el último programa fue su visita a Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, donde se interesó por la producción de melón. "Los más ricos de Argentina son de acá", reveló ante las cámaras. Entrevistó a Jonathan, director de Producción del departamento, para conocer sobre la indicación geográfica, las variedades y características organolépticas; además del precio.

También habló de la originalidad del producto y su ciclo de producción y cosecha con Ramón, "el que más sabe de melones".

Después, el también jurado de "Masterchef Argentina" se fue a Caucete. Precisamente tomó la ruta que bordea la "Senda del Peregrino" para ir hacia Astica. Pero antes hizo una parada obligada: a comprar semitas caseras que amasa Margarita. Ella le compartió su receta y acompañó a amasar. Pero no solo eso, sino que ayudó a llevar las latas con semitas al horno de barro y esperó "la horneada".

Margarita también le cebó mate con "inca yuyo" y le contó sus propiedades. "Tegui" no ocultó su fascinación por la simpleza y sabiduría de la mujer que vive hace 26 años allí.

Cuando las semitas y el pan casero estuvieron listos, el chef no dudó en decir: "salgo a la ruta y te las vendo en 5 minutos. Tienen un olorcito increíble". Y sin dudar le pidió 6 para llevar.

La mujer le contó a Tegui que cree en "El Gauchito Gil" y armó un santuario cerca de su casa: "tenía cáncer en la garganta y me cumplió la promesa". Fue ella quien le regaló una cinta roja para que también lo proteja: "no me la saco más", dijo él. Ese momento, fue el que semanas atrás compartió en redes sociales.

Luego, Germán siguió viaje hacia Astica para encontrarse con Florinda, a quien definió como "uno de mis grandes amores" que le compartió la receta de "la chanfaina", un plato típico. "Ella hace el mejor", confesó.

Para ver el programa completo, se puede visitar https://mitelefe.com/tierras/programas/programa-05/