Tras el final de Amor de Familia, los actores publicaron emotivos mensajes

sábado, 13 de mayo de 2023 00:00

Tras ocho meses al aire y la audiencia acompañando a lo largo de toda la trama, este viernes Amor de Familia llegó al final. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, se despidió de la pantalla de la mano de un final muy emotivo en el que sus personajes finalmente encontraron la paz y felicidad que tanto anhelaban.

En el último capítulo las sorpresas marcaron presencia como ya había ocurrido a lo largo de toda la historia. No sólo Filiz dio a luz a una hermosa bebé sino que llegó otro bebé a la vida de los Elibol. Se trata del séptimo hijo de Fikri, producto de su relación pasajera con Hatün. De esta forma, la ficción cerró una trama que se convirtió en muy dramática por momentos pero también cargada de humor por otros.

El final de la historia llegó este viernes a la Argentina por Telefe pero en Turquía la seria tuvo su último capítulo el 23 de mayo del 2019. Por aquel entonces, tras la despedida, los actores se volcaron a las redes sociales para decir adiós. Una de ellas fue la protagonista, Hazal Kaya, quien interpretó a Filiz. La actriz recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un largo posteo que cosechó miles de Me Gusta y comentarios.

"Todavía no puedo creer que tuvimos la oportunidad de estar contigo dos temporadas enteras. Estoy orgullosa de ser parte de Amor de Familia (Bizim Hikaye). He trabajado con grandes maestros. Gracias porque no puedo creer que esté compartiendo el mismo escenario. Tuve a mis amigos con edades más jóvenes pero con un corazón enorme, a quienes aprendí mucho de ellos y admiraba cada día más sus habilidades y fortalezas", comenzó expresando en el posteo.

Luego agregó: "Este trabajo ha sido testigo de los momentos más difíciles y de la mayor felicidad de mi vida. Siempre será tan especial para mí. Es bueno que hayamos hecho lo que mejor sabemos con amor y con todas nuestras fuerzas, independientemente de las reacciones que recibimos. ¡Adiós Amor de Familia! Gracias por todo lo que he aprendido de ti... No soy buena con las despedidas pero aquí estamos al final de 70 episodios. No puedo creer que hayamos estado juntos dos temporadas enteras. Me siento tan afortunada de haber sido parte de Amor de Familia, trabajando con gente, maestros que admiro tanto que no podía creer ser parte de la misma historia".

Finalmente destacó que hizo "amigos mucho más jóvenes que yo, sorprendiéndome cada día con sus talentos y enormes corazones. Pasé por lo mejor y lo peor de mi vida durante esta serie. Siempre será muy especial para mí. Me alegra tanto ver que seguimos adelante a pesar de todos los prejuicios que encontramos especialmente al principio, que seguimos haciendo lo que mejor sabemos, con amor, sin miedo. ¡Adiós es nuestra historia! ¡Gracias por todas las lecciones!".

Por su parte, Burak Deniz se despidió de la ficción el día previo a la emisión del último capítulo. El actor que interpretó a Baris usó su cuenta de Instagram para hablarle al fandom y agradecerles por el apoyo y acompañamiento durante todo el tiempo de emisión de Amor de Familia.

"Esta noche es nuestro último día de cuentos...", comenzó expresando el actor en un largo posteo que hizo en su cuenta junto a una selfie del elenco rodando el último capítulo. "Fueron tranquilo 2 años... full. ¿2 años?... hagas lo que hagas, si eres un pequeño voluntario tu familia se convierte en todo tu equipo", agregó para luego agradecer a todos por el apoyo.

"Miles de gracias a este equipo, (los que se fueron, los que vinieron después) al equipo de rodaje, falta una persona, no habría sucedido... entonces me gustaría agradecerles a ustedes, los espectadores de nuestra historia que nos siguen y nunca nos dejan solos durante una semana", destacó.

Finalmente destacó que todos fueron piezas importantes en la producción de esta ficción y a ellos también agradeció: "a todos los que contribuyeron con Bizim Hikaye (Amor de familia). Me gustaría agradecer a todos por sus esfuerzos... sin olvidar; mi pacificador, eras una persona tan dulce, adiós".

Otro que usó Instagram para despedirse de la ficción y de los fans fue Reha Özcan, el actor que se puso en la piel de Fikri. En esta ocasión, él decidió empezar la despedida cuatro días antes del último capítulo.

Para la ocasión realizó cuatro posteos. El primero fue dedicado a Burak Deniz, a quien dedicó una foto de ambos sonriendo y con la leyenda "muy poco trabajo pero nos vemos bien".

Luego hizo otro posteo dedicado a Hazal Kaya. En éste compartió una foto de ambos juntos, revelando la gran amistad que nació en el set de grabación. "Hemos tenido escenas muy agradables, muy difíciles y muy buenas. 70 semanas es más fácil decir. Encontramos fuerza con tu energía. Gracias...", escribió. En los otros dos posteos, el actor apeló a un collage en el que se lo vio con distintos compañeros durante el rodaje.