"Media Argentina hablando de mí": Coti Romero publicó un fuerte descargo en las redes sociales

sábado, 13 de mayo de 2023 19:56

Constanza Romero "Coti" sorprendió a todos tras publicar un fuerte descargo en su cuenta personal de Twitter. La joven afirmó que está padeciendo días duros ya que extraña mucho a su familia. Sin embargo, detalló que hay situaciones que no está soportando. Por este motivo, dedicó unas palabras en la red social.

"No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo", comentó la joven correntina en su perfil.

Además, agregó que "sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres". Más tarde, la excompetidora de GH sostuvo que “nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros".

Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos", expresó la joven.

Vale destacar que la joven se mostró polémica en su paso por la casa más famosa del país, y en reiteradas oportunidades aseguró que fue un juego, pero muchos siguen criticando su comportamiento.