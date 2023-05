El preocupante mensaje que escribió una ex Gran Hermano: "No saben lo que padezco"

sábado, 13 de mayo de 2023 00:00

Desde su saluda de la casa de Gran Hermano, Coti Romero, la correntina que tuvo una inolvidable participación en el reality que emitió Telefe, vive una nueva vida que según contó, la llevó a travesar duros momentos.

Este viernes, Coti usó sus redes sociales para expresar un descargo que la llevó a exteriorizar sentimientos profundos con sus seguidores.

"No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media argentina hablando de mi, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada 2x3", comenzó escribiendo en un hilo de Twitter.

"Mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, y eso me da fuerzas para decir y hacer lo que me nazca realmente, por eso no tengo miedo de decir lo que siento, sin importar lo que los otros puedan opinar de mi actuar, siempre ha sido así y no va a cambiar", agregó al respecto.

"Al que le gusta bien, y al que no, yurú chupita, como decía mi papá", cerró irónica sobre la situación que vive.

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que después agregó: "Que bajón tener que salir a explicar todas esas cosas que vivo día a día, creo que deberían tener más en cuenta que uno nunca sabe por lo que el otro está pasando internamente, tener más cuidado".

Y cerró en sus publicaciones: "Hablando también de las opiniones a cerca de las relaciones, solo los integrantes de la pareja saben lo que viven, pasan, sufren y cómo lo sobrellevan, por eso bloqueo a las ridículas que opinan como si vivieran con nosotros (los malos comentarios obvio, no me molestan los otros)".