“Hay miradas que duran para toda la vida”: el emotivo posteo de Santiago Del Moro

viernes, 12 de mayo de 2023 10:36

Santiago Del Moro es, sin dudas, una de las figuras más populares de la televisión en Argentina. Tras su paso por MasterChef y Gran Hermano, logró posicionarse como una de las figuras exitosas de Telefe.

Esto se ve claramente reflejado, también, a través de sus redes sociales donde duplicó la cantidad de seguidores en Instagram donde cuenta con más de tres millones de seguidores. Precisamente esa red social es el lugar donde comparte sus avances en materia laboral y anécdotas con sus compañeros en los distintos ámbitos.

Pero hay algo que él no expone: su vida privada. El conductor es uno de los famosos que menos expone a su familia. Del Moro tiene con María José Sánchez tres hijas, Catalina, Amanda y Santa, de quien varias veces se expresó "fans" pero que no por eso las deja al descubierto en sus posteos.

Sin embargo, este jueves hizo una excepción a partir de los múltiples pedidos de sus seguidores. Es que compartió unas palabras y una foto con plano detalle de los ojos de su hija Santa. La bebé tiene un año y casi dos meses de vida y le dedicó un posteo mostrando en primer plano los ojos azules de ella, idénticos a los de él.

“Hay miradas que duran para toda la vida”, comenzó escribiendo el periodista en sus redes sociales y luego agregó: “Para los que me preguntaban cómo está Santa, nuestra bebé amada. ¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”.

En menos de 24 horas, el posteo sumó más de 230 mil Me Gusta y miles de comentarios con palabras de halagos, entre ellos de Marley que escribió "hermosa" junto a un corazón; Claudia Villafañe le dedicó un "muñeca" con tres corazones; Lizy Tagliani agregó: "Basta de públicas mis fotos de bb... ah no para jajjajaj más linda no se puede... q dulzura". Además Catherine Fulop publicó: "Una belleza, igualita a la tia cathy".