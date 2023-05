“Fue decisión de la empresa, me dolió muchísimo”: Juan Ferrara sobre su salida de Cocineros Argentinos

viernes, 12 de mayo de 2023 00:00

Días atrás, el histórico conductor de Cocineros Argentinos, Juan Ferrara, le dijo adiós al programa de la TV Pública y fueron muchas las especulaciones por su salida. Luego de 15 años al frente de las cocinas, la nueva chef Chandal Abad quedó en el foco de la tormenta y después de eso, Juan finalmente salió a hablar.

Esta semana en Socios del Espectáculo, trascendió que desde el ingreso de la rubia, Ferrara habría quedado relegado, situación que lo llevó a plantear el panorama a la producción y que lo invitaron a retirarse.

“Cocineros Argentinos es un programa que amo muchísimo y que va a quedar en mi corazón por siempre y no quiero que salga nada malo porque mi amor hacia el programa va a ser eterno”, comenzó diciendo en diálogo con A la tarde, el programa de América.

“La única verdad es que me hubiese gustado estar ahora que cumplíamos 15 años y bueno, abruptamente, la empresa, la productora, decidió desvincularme con muy poco tiempo y me llamó muchísima atención”, lanzó Ferrara.

Y agregó: “Son decisiones de la empresa y bueno, acaté la decisión”.

"No hubo ninguna queja porque fue muy corta la salida mía y yo a ella la conozco como profesional. Es una excelente profesional, no la conozco personalmente, pero nunca se llegó a hablar de mi participación en esta nueva temporada porque, obviamente, se cortó antes”, aseguró respecto a Chantal.

“Que fue por una decisión de la empresa, sí. Pero todo el resto lo quiero desmentir, no tengo nada contra Chantal”, sumó. Luego indicó que él no tiene nada en contra de la chef y no cree que la hayan contratado para reemplazarlo. Por último, cerró: “Me dolió muchísimo e hice mi duelo”.