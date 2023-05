"No me dejo de sorprender": Jesica Cirio habló sobre el posible regreso de Jey Mammón a la TV

jueves, 11 de mayo de 2023 13:00

Lucas Benvenuto habló de la denuncia judicial que le hizo a Jey Mammón por abuso sexual cuando era menor de edad. Esa causa prescribió por el paso de los años, pero al hacerse pública, Telefe emitió un comunicado para apartarlo de su rol como conductor de La Peña de Morfi, junto a Jésica Cirio.

Tras haber concedido tres entrevistas en las que no logró probar su inocencia, el conductor viajó a Europa para alejarse de la prensa y ya al volver decidió enfrentar la situación y contó que iniciará acciones legales contra las personas que lo “difamaron”. También explicó que tiene contrato con Telefe hasta fin de año, que le siguen pagando aunque no vaya a trabajar y que es probable que, en un tiempo vuelva a la pantalla chica, que es su mayor deseo.

Mientras tanto, Jésica Cirio cuenta con la ayuda de Georgina Barbarossa, que fue convocada por el canal como reemplazo provisorio. La conductora se refirió a la posible vuelta de su compañero y no se mostró muy conforme: “No lo sé si volverá a la televisión. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender”.

“Estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan. Fue todo muy inesperado, muy triste”, analizó Cirio, durante una entrevista con Radio Zónica.

Todo comenzó en el programa A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, cuando Lucas Benvenuto fue convocado para hablar del supuesto abuso de Marcelo Corazza y habló de su situación personal como niño abusado, destacando que varias personas de los medios de comunicación tienen ese accionar perverso.

Por su parte, Jey Mammón le dijo al mismo ciclo: “Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre. Seguramente que vamos a volver. No sé adónde, pero vamos a volver a la tele. Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, así que no cambia nada”.

“Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede”, especificó.

“La reunión con el canal (Telefe) fue muy buena, yo tengo contrato hasta fin de año así que tengo muy buena charla con la gente del canal, por supuesto. En este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión. En contrarrestar una denuncia que es falsa”, concluyó.