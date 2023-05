Mariana Genesio Peña confesó "calenturas" con Lali y besos con Facundo Arana

jueves, 11 de mayo de 2023 18:50

Mariana Genesio Peña,, reconocida por su participación en 'Pequeña Victoria' y 'El Fin del Amor' habló sobre su experiencia en el amor a lo largo de su vida.

La actriz dio detalles sobre el fin de su relación con el guionista Nicolás Giacobone en una entrevista con Carolina Fernández y Pablo Bricker para 'Campanas en la noche' por la LA 990.

“Con Nico, que es mi actual marido porque todavía no nos divorciamos legalmente, tenemos muy buena relación", expresó la actriz y añadió: "Yo si me separo de alguien no es que lo tengo que sacar de mi vida de un plumazo”.

Mariana se refirió al significado del amor en este momento de su vida: “En este momento de mi vida el amor romántico es un signo de pregunta, está hace un tiempo como en un lugar de incógnita”. La actriz aseguró que es una romántica empedernida y que desea que “se le oxide el amor romántico”. “No lo soporto más porque soy una romántica empedernida, me gusta la vida erótica y libre pero soy romántica”, aseguró.

Además, confesó que tras separarse se le complicó volver a enamorarse de un hombre. "Nico me dejó una vara altísima, y no lo digo porque sea un ganador de un Oscar, sino porque además de cómo es él, lo que se la jugó el como pareja, como hombre sobre todo para una mujer trans", explicó.

También hizo hincapié en el miedo a romper con los vínculos familiares luego de una separación: “Creo que lo que más lloré fue por el miedo a perder a su familia porque cuando sos de otro lugar y venís acá y te instalas, en un momento te sentís sola. Cuando empezás a formar una familia y está la posibilidad de perderla entras como en un abismo tremendo. Por suerte sigue intacto ese vínculo”.

La actriz confesó que aprendió a amar más allá del romance. “Yo me enamoro no solamente de un hombre, yo me enamoro de mis amigas, de trabajos, de compañeros de trabajo”, declaró.

Tras estas declaraciones, a la actriz le consultaron si había estado enamorada de un compañero de trabajo. “Nunca me enamore de un compañero, pero si me presto al enamoramiento sobre todo cuando tengo que hacer de pareja. No es que me haga la actriz de método, pero realmente me gusta meterme en el personaje y conecto”, reveló.

En referencia a sus compañeros de trabajo se refirió a los besos que tuvo que dar en ficción y evaluó a sus colegas. “Facundo Arana besa muy bien, tiene boca carnosa, se nos arma una imagen de hombre rubio y más bueno pero tiene una masculinidad y virilidad muy presente, por algo es galán de novelas y es súper buen compañero”, señaló sobre su compañero de elenco en ‘Pequeña Victoria’.

También dio detalles sobre las escenas jugadas que tuvo que hacer como pareja de Lali Espósito para ‘El Fin del Amor’. "No fue un romance, fue calentura. Fue muy lindo transitar ese personaje", expresó y añadió: "Es increíble la energía que tiene Lali. Me erotizó. Al principio estaba muy nerviosa, hacer una escena de sexo en ficción es muy difícil. No era solamente una escena de besos, Lali me tenía que hacer sexo oral a mi. Yo estaba muy incómoda, con un vestido raro, en una escalera de un edificio, pero Lali chapa bien, me gustó".

Además, confirmó que participará de la segunda temporada de la serie y aseguró que está muy feliz de interpretar a ‘Ofelia’ principalmente por el cariño del público. “El fin del amor me dejó muchos amigos, un nuevo personaje, cada trabajo nuevo es entrar en la piel de otra persona y el reconocimiento por mi trabajo”, aseguró.

Por otra parte, la actriz reveló que despertó su deseo de convertirse en madre gracias a sus sobrinos. “No se que me pasa con la maternidad. Siempre estuvo en un lugar que nada que ver conmigo y hace como un año empecé a tener el deseo más presente. Siempre pasaba la idea de cómo sería y hoy en día siento que es una experiencia por la que tengo que pasar”, sostuvo.

Y continuó: “Me pasó en las últimas fiestas que fui a Córdoba y conecté por primera vez con mis sobrinos más chiquitos desde un lugar que no había conectado. Siempre era la tía loca y ahora me involucré más, sobre todo con los dos más chiquitos”.