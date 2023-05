Las increíbles fotos de una querida participante de Masterchef, antes de entrar al programa

jueves, 11 de mayo de 2023 00:00

María Sol Ferrero, la querida concursante de Sampacho que noche tras noche enamora con su divertida forma de ser a los seguidores de Masterchef Argentina, vivió una gala a puro desafío en el big show, luego de conquistar al jurado y pasar al miércoles del beneficios.

La joven que es futura Ingeniera Agrónoma, va superándose en la competencia y de a poco sortea etapas en medios de propuestas dulces y saladas que el jurado propone en el programa. Pero... ¿Qué se conoce de ella?

La cordobesa, a través de sus redes sociales muestra desde siempre todas las actividades que le gusta hacer, entre las cuales se la ve natural, fashionista y enamorada de las playas de diferentes partes del país.

Fiel a su look, su cabellera rubia siempre la caracterizó, al igual que su enorme y simpática sonrisa con la que transmite alegría y felicidad.

La naturaleza y los animales son otros de sus grandes amores que forman parte de su feed de Instagram.

Al momento de confirmar su ingreso al big show de Telefe, confirmó que era cumplir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. "Completamente agradecida a todas las personas que desde el día uno me apoyaron en mí casting, compartiendo, dando like, preguntando si me llamaban, atentos y en la espera de que podría pasar. A toda la gente de mí pueblo, GRACIAS!!!! No puedo explicar el amor que recibí y recibo todos los días de parte de ustedes, son el mejor pueblo del mundo", aseguró.

"Agradecer principalmente a mí familia que hicieron posible que yo esté acá con el sacrificio que es, a mi novio, amigos que estuvieron pendientes siempre, y no paran de demostrarme su amor", expresó.