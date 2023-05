Amor de Familia: cuándo emitirán el último capítulo

miércoles, 10 de mayo de 2023 00:00

Con la placa de Últimos Capítulos, Telefe anuncia el final de Amor de Familia, la ficción turca de las tardes cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela transita momentos muy fuertes con Fikri sobreviviendo a un ataque cardíaco y teniendo una "última oportunidad" de la vida para cambiar.

Paralelamente, Filiz avanza con su embarazo y junto a Baris ya conocieron el sexo del bebé, lo que los llena de esperanza en esta nueva etapa que ambos decidieron encaminar juntos. En este rumbo, volvió Hikmet a la familia pero con algunos dramas que no logra superar y el dolor de ser considerado demente por todo lo que hizo en el pasado.

Todo forma parte del capítulo original 70 que es el último de la trama y que tiene una duración real de 2 horas con 10 minutos. Sin embargo en Argentina comenzó a ser fragmentados por Telefe en episodios de 30 minutos, lo que permite que se extienda un poco más en el tiempo.

Si bien la ficción tiene su horario de inicio en la grilla a las 19 horas, la realidad es que Telefe la atrasa un poco para extender más su novela debut: Todo por mi hogar, que desembarcó en el canal este lunes con gran éxito. De esta forma, Amor de Familia comienza un poco más tarde que lo previsto y por eso su tiempo en pantalla es menor a lo que ocurría la semana pasada.

En este escenario, ¿cuándo se emitirá el último capítulo?

Telefe aún no lo confirmó pero hasta este momento, se han emitido 29 minutos del capítulo original 70, con lo cual sólo queda 1 hora con 40 minutos por delante que serán divididos en los próximos días. Con ese cálculo, todo indicaría que el último capítulo se verá en la pantalla este viernes pero la programación de Telefe es una "caja de pandora" y todo podría cambiar...

Avance del capítulo de este miércoles

En el capítulo de este miércoles, Zhini y Fikri hablarán y dejarán atrás todas las diferencias que los separaron en el pasado. "Estuviste a punto de morir y eso me hizo pensar que tú eres mi único hermano y no puedo alejarme de ti cuando estas tan enfermo. No es correcto. Quiero decirte que te perdono", señalará Zihni a su hermano.

Por otro lado, Rahmet se verá arrepentido por el daño que le hizo a Baris y buscará alejarse de la familia sin embargo, el esposo de Filiz lo contendrá y le hará saber que todo lo malo entre ambos quedó en el pasado.