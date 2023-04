Una dolorosa muerte golpeó a Masterchef Argentina

domingo, 9 de abril de 2023 18:45

Masterchef Argentina, es el big show de cocina con el que Telefe batalla en el prime time de las noches. Conducido por Wanda Nara, en esta edición los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui buscan descubrir al mejor cocinero amateur del país.

Sin embargo, este domingo una dolorosa muerte golpeó a los jueces del programa de televisión. Según se conoció, la mamá de Donato de Santis, María, una mujer italiana de 93 años que vivía en La Puglia, falleció este domingo de Pascuas.

"Hoy me toca despedirme de mi Madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre", comenzó escribiendo el chef en un extenso posteo que publicó en su cuenta de Instagram.

"Sabés que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mi como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito…", agregó el chef.

Y finalizó: "A veces me he preguntado a dónde estarán tus juguetes, cuales eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña… Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida asi que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente".

Anteriormente, Donato había mostrado que viajó junto a su familia a ver a su madre a Italia, con quien compartió momentos íntimos que supo compartir en las redes sociales.