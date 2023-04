¿Venenosa?: Camila de Gran Hermano recibió una visita inesperada en su casa

viernes, 7 de abril de 2023 15:26

Fue sin dudas una de las participantes más espontánea y alegre de la casa de Gran Hermano. Si bien sus compañeros la votaron para quedar eliminada desde la primera gala, ella sorteó todos los obstáculos y quedó entre las cuatro finalistas del reality de Telefe. Camila Lattanzio es hoy una de las chicas que logró conquistar a su público y hoy suma más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Precisamente en las redes sociales es donde cuenta con una mayor conexión con sus seguidores y un feedback constante. A través de sus posteos comparte los momentos divertidos que vive sólo o con su hermana Florencia, además de sus pasos por los programas televisivos y con producciones de moda.

Pero este viernes compartió con los seguidores un hecho inesperado y que la llenó de pánico. Es que en su comedor ingresó una visita poco grata. "¡Ay no chicos, yo me mato, me mato!", expresó la joven al ver que una araña muy grande caminaba por el borde de la pared. "¡Que asco!", gritó sumamente conmocionada por la visita del bicho.

El video lo compartió en su historia de Instagram en la mañana de este viernes y sólo se escucha su voz escandalizada. La imagen sorprendió a sus seguidores que sin dudas quisieron saber qué pasó o qué hizo con la misma.

El cumpleaños

Este miércoles, Camila Lattanzio festejó su cumpleaños número 22 junto a su hermana gemela. Eligieron un reconocido boliche de zona oeste del Gran Buenos Aires y allí vivieron una noche a puro baile y diversión que luego se difundió en las redes sociales.

Al festejo asistieron los amigos y familiares de las gemelas y hubo un invitado especial: Agustín Guardis. "Frodo" fue el único ex participante de Gran Hermano que asistió al evento y allí se sacaron una video-selfie que luego compartieron en los perfiles de Instagram.

La ausencia que sorprendió a muchos fue la de Walter "Alfa" Santiago, quien durante la estadía en la casa de Gran Hermano se mostró muy cercano y cariñoso con ella. Sin embargo, en el día más especial de ella, él se ausentó como lo hicieron el resto de los participantes.