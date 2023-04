¿Reconciliación?: Eda y Serkan pasarán su primera noche de juntos

viernes, 7 de abril de 2023 00:00

El amor nació entre los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela transita un camino en el que los sentimientos ya no se pueden ocultar pero se tratan de evitar.

La historia gira entorno a un joven empresario, Serkan (Kerem Bürsin), que firmó un contrato con una joven florista, Eda (Hande Erçel), para reconquistar a su ex novia, Selin (Bige Önal) quien está comprometida con otro hombre. Sin embargo, lo que era sólo una estrategia para recuperar a la ex, se convirtió en una trampa en el que el amor los envolvió a ambos y ya no pueden escapar.

En los capítulos que se vieron esta semana por Telefe, él confió en ella al darle los planos de uno de los proyectos laborales que tenía pero de una forma sorpresiva llegó a las manos de su máximo enemigo, Can (Ismail Ege Sasmaz). Esto hizo que él se viera desilusionado de ella y la culpara de robarle la idea para dársela a su adversario. Sin embargo, en el episodio que se vio este jueves, quedó comprobado que en realidad aquel fue quien robó los planos.

A partir de esto, ahora Serkan buscará conseguir el perdón de Eda que está muy herida por la desconfianza generada y guarda rencor por su actitud. Convencido de que debe recuperarla, fue a buscarla primero a su casa y luego al lugar donde estaba trabajando, el jardín floral de un lugar de retiro de niños.

Allí la encaró para hablar pero ante la resistencia de ella en dirigirle la palabra, él decidió ponerle unas esposas para conseguir su atención. En el capítulo que se verá este viernes, ambos tendrán su momento a solas y lo harán con todos los condimentos para enamorarse aún más uno del otro.

Él decidirá llevarla a una cabaña que tiene la familia en la montaña y allí tratará de explicarle lo ocurrido. Sin embargo por parte de ella encontrará mucha resistencia a escucharlo. "Tratas de interferir con mi vida y mis actividades de nuevo. Sólo tenías que ofrecer disculpas, pero me tienes aquí obligándome a pasar tiempo contigo", le dirá notoriamente ofuscada.

Sin embargo logrará convencerla y tras una charla, abrirá las esposas. "Tenías como abrirlas y no quisiste, sabías como hacerlo y me dejaste atada", recriminará ella para luego dar lugar a diferentes momentos para compartir, entre éstas una cena y una charla al pie de una chimenea con el fuego uniéndolos.

Con sólo una cama disponible, ambos decidirán compartir la cama y lo que allí pase los sorprenderá a ambos.