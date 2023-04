Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 7 de abril de 2023 00:00

Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe transita momentos de máxima tensión con Fikret e Ipek al borde del divorcio a raíz de los celos de él. En el episodio que se vio este jueves, él le hizo un escándalo cuando vio que se reunió a solas con Okan en el restó de un hotel.

Si bien luego hubo una noche de reconciliación y amor en la pareja, al amanecer todo empeoró cuando ella se vistió decidida a volver al trabajo. Ante esto, él se resistió y le puso el límite: no volves.

En el capítulo de este viernes, Günes hablará con Senem y le confesará que está dispuesta a cortar la relación con Adem. Es que no puede soportar la posibilidad de que él la abandone y juegue con sus sentimientos.

"Voy a terminar con Adem esta noche", le dirá a Senem quien le confesará: "no lo siento, quiero que seas feliz y me alegra que hagas lo correcto".

Sin embargo, Adem buscará sorprenderla. Para ello irá a una joyería y comprará un anillo para regalarle. Entre los que le ofrecerán está uno con un gran diamante que no dudará en comprarle.

Por otro lado, Faruk tratará de hacer recapacitar a su hermano Fikret tras la separación con Ipek. "Esa chica te ama, está enamorada de tí. Si no fuera así, piensa ¿habría estado a tu lado todos estos años a pesar de tu carácter?", preguntará. Y luego sentenciará: "Ya es suficiente. Deja de querer alejarte de tu esposa. Tienes que entrar en razón".

Pero estas palabras no moverán el pensamiento de Fikret y luego lo hará saber en una reunión directiva. "Si somos una empresa familiar, si somos socios, si mi esposa trabaja con él, nadie puede citarla a esas horas de la noche sin yo estar enterado. Si era necesario me habría llamado. Pero es evidente que el señor Okan no lo creyó así. Si me hubiera dicho que llamó a Ipek no hubiera sucedido, por cortesía y ética"