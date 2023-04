"Me daba bronca que...": la fuerte acusación de la hija de Romina que sorprendió a todos

viernes, 7 de abril de 2023 00:00

Romina Uhrig fue una de las participantes más criticadas en la casa de Gran Hermano (Telefe). Su paso por la casa despertó todo tipo de sensaciones, por un lado los que apoyaron su accionar en la casa y por otro los que decidieron enfrentarla. Tras su salida del programa, la mujer sigue estando en la mirada de todos. En esta oportunidad fue su hija mayor la que decidió hablar de la exdiputada.

"Me daba bronca que se enojara", sostuvo la hija de Romina, ante la atenta mirada de todos. La joven no se guardó nada y aseguró que tenía reacciones en la casa que no le gustaban.

Ante esto, Georgina Barbarossa, conductora del programa en las mañanas de Telefe intentó justificar a Romina y agregó que "todos se enojaban en la casa". La exdiputada aseguró que es muy estricta como madre y siempre está pendiente a lo que está haciendo su hija.

Vale destacar que Romina estuvo alrededor de 5 meses en la casa más famosa del país. Sus hijas quedaron a cargo de su exesposo y siguieron de cerca la estadía de la mujer en el reality.