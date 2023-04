Yeyo De Gregorio trató de "lento" a Marcos Ginocchio, los fans reaccionaron y salió a defenderse

jueves, 6 de abril de 2023 09:22

La imagen positiva de Marcos Ginocchio tras ganar "Gran Hermano" sigue en ascenso y todo lo relacionado con él atrae a los fans. Por eso, el comentario de Stefano "Yeyo" De Gregorio después de entrevistar al "Primo" en su programa radial "Biri Biri" cayó pésimo entre los seguidores del reality. Dijo que lo desesperaba la lentitud con la que hablaba Marcos y eso generó, de buenas a primeras, la reacción de los exhermanitos invitados a su ciclo: Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Mora Jabornisky.

"Le preguntábamos a Marcos: "¿vos qué querés hacer de tu vida?". "No... bueno... a mí me gusta mucho Salta... En realidad..." ¡Por favor, Marcos!" dijo Yeyo, con la advertencia de su panel de las consecuencias que iba a generar: "te van a matar en las redes sociales".

Nacho salió al cruce: "la paz que tiene y como resuelve situaciones en las que uno se vuelve loco, se salta todo no la tengo". Yeyo agregó: "pasa que soy un "por dos" en la vida. Chispita. Cuando lo escuchaba hablar era lo miraba como diciendo: "amigo, por favor, acelerá un poco. Estoy desesperado por escucharte".

es una paja q todavía se siga cuestionando y burlando la personalidad o la forma de expresarse de marcos.

por suerte estaba la tora, q hasta en su cara se le nota la desaprobación cuándo escucha la burla y rápido destaca lo que es realmente marcos y lo q aprendieron de el<3 pic.twitter.com/SrOExvJmfD — eme (@n4dapersonal) April 5, 2023

La Tora remarcó lo que dijo Nacho: "conviviendo con él, recontra aprendimos eso. Que no hace falta estar a mil por dos. Cuando le preguntábamos algo, nos hablaba de Salta; los cerros y cosas mínimas de la vida que nosotros no estábamos al tanto".

Ante esto, Yeyo resaltó que "el pibe me cayó divino; es un amor pero va a 0.5". Y Mora recalcó: "es imposible que te caiga mal."

Creo q están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al futbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas, besi los qierouD83EuDD70 — Stefano De Gregorio (@yeyitodegrego) April 5, 2023

Efectivamente, en redes sociales lo destrozaron a Yeyo y lo trataron de "falso" por no haber sino franco frente a Ginocchio el día de la entrevista. Fue tal el revuelo que llegó a ser trending topic en Twitter y el actor y conductor hizo su descargo en la red social: "Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al fútbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas, Besi los quiero".

¿Cómo seguirá la historia?