"Sería una falta de respeto": habló el supuesto conductor que reemplazaría a Jey Mammon

jueves, 6 de abril de 2023 18:09

Este miércoles, trascendió que desde Telefe habría comenzado con la búsqueda para reemplazar a Jey Mammon en La Peña de Morfi. Sin embargo, aseguraron que la mirada estaba puesto en un reconocido conductor de larga trayectoria. Se trataría de Juan Alberto Mateyko. El profesional cumplía con todos los condimentos para acompañar a Jésica Cirio.

Tras estos rumores, Mateyko decidió hablar para afirmar si había recibido o no la propuesta de Telefe. "Oficialmente no tuve ningún llamado, ni del canal con el que tengo buena relación, ni de la productora”, sostuvo. Y agregó que cuenta con otras propuestas laborales y sería una falta de respeto para él dejar de lado todas sus responsabilidades.

“Si me convocan como invitado, como me invitó Gerardo Rozín más de una vez, es una cosa. Pero así sería una falta de respeto hasta para Jey Mammón, ya que no se definió su situación”, detalló Juan Alberto.

Por último, destacó que “no me convocaron. Además, estoy viviendo y trabajando en Córdoba, haciendo radio todos los días acá. Sería imposible”.