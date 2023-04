El Rey Primo: el nuevo récord que alcanzó Marcos Ginocchio tras ganar "Gran Hermano"

jueves, 6 de abril de 2023 14:33

Marcos Ginocchio está en Salta, compartiendo días de descanso con su familia y amigos tras la vorágine que vivió tras ganar "Gran Hermano", el exitoso reality de Telefe. Los fans están pendientes de cada novedad relacionada con el salteño y celebraron un nuevo logro.

Es que mientras es tapa de las revistas "Gente" y "Caras", el Primo alcanzó los dos millones de seguidores en Instagram. "2M orgánicos, quiero ver si otros en menos tiempo llegan", señaló un fan. Mientras que "2 millones de primos", fue la frase que más se repitió.

uD83DuDCF8 | Back de la producción de Marcos para @genteonline uD83DuDC4F#MarcosGinocchio pic.twitter.com/IEgliVMziR — mn uD83EuDD4B (@MarcosGNews) April 5, 2023

"Me cuesta pensar en algo muy lejano. Prefiero disfrutar del día a día, caminar a paso lento pero firme. La fama es lo que menos me preocupa. Lo mejor que me deja Gran Hermano es el inmenso cariño de la gente y eso nadie me lo puede quitar", destacó Marcos a Revista Gente, en una producción que se llevó todos los halagos por las fotos.

Y se refirió a uno de los grandes amigos que le dejó el reality: "Con Agustín tuve un buen vínculo de inmediato, creo que nos complementábamos: él siempre es inquieto y divertido y yo más tranquilo y silencioso".

Tras estas "mini vacaciones", Marcos regresará a Buenos Aires para analizar propuestas laborales y cumplir compromisos con Telefe. Además, se aguardan detalles sobre las entidades benéficas a las que donará el premio de "Gran Hermano": $18 millones.