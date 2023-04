El dolor de Pamela David: “la droga es una batalla perdida en mi familia”

jueves, 6 de abril de 2023 13:40

Pamela David acudió como invitada a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, por América, para contar cómo será el regreso de Desayuno Americano a la pantalla chica, a partir del próximo lunes 10 de abril.

Pamela tendrá un importante grupo de panelistas a su lado: Natalie Weber, Paulo Vilouta, Carlos Monti, Gustavo Grabia, Khaled Hallar, Locho Loccisano y Luisa Albinoni.

La idea es podar tocar todas las temáticas y meterse de lleno en la actualidad. Por ejemplo, la denuncia de abuso sexual contra Jey Mammón: “Me encantaría entrevistarlo a Lucas Benvenuto, creo que es un resiliente, habla muy bien, es muy claro, le permite a otros chicos que hoy quizás son mayores pero que en su momento fueron menores y fueron abusados a expresarse. Muchas personas, después de una nota de Lucas, se suman porque vivieron situaciones parecidas. Creo que él con su testimonio marca un antes y un después. Le creo a Lucas, no hay dudas que le creo a Lucas”.

“Por más que en la Justicia las denuncias hayan prescripto lo que está claro es que lo psicológico no prescribe, el dolor no se termina nunca. Y el olvidar como un mecanismo de defensa no significa que ese dolor no esté calándote los huesos, por dentro. Me pasa eso con Lucas, me enternece, me duele, creo que todos no podemos dejar de imaginarlo con 4 años viviendo todas las situaciones horrorosas que vivió”, manifestó la conductora.

“¿Qué me pasa con Jey? Más allá que él cuente que vivió una historia de amor, hay una desigualdad no solo en la edad, 32 y 16 o 30 y 14, porque no es lo mismo la historia que vivió Lucas siendo un niño que Jey siendo un hombre. Igual voy a decir algo: eso no quita que sea un delito, por más que él haya vivido una historia de amor”, consideró Pamela.

Otro tema que seguramente abordará en su programa es el de la problemática de las drogas. Lamentablemente, le toca muy de cerca porque su hermano Franco en 2020, durante la pandemia, se quitó la vida: “En mi programa hice muchas veces y muchos años los livings sobre adicciones. Me pasa en este momento que vine a decir ‘voy a estar con alegría’ pero este tema me quiebra porque es una batalla perdida en mi familia, la de las drogas. Y no soy ejemplo de nada, y me encantaría que el mensaje sea otro”, confesó Pamela.

“La droga mata, y esa problemática no es solamente de mi familia. Y va de la mano de la delincuencia, en ese momento cuando hacía Desayuno lo asocié y si bien me he equivocado un montón de veces con un montón de cosas, con ese tema no me equivoqué. Todo tiene que ver con el narcotráfico. Porque las drogas destruyen las vidas del adicto pero también de todo su entorno, padres, amigos, familia, parejas, todo. Como conductora, comunicadora, me encantaría poder dar otro mensaje. Por ejemplo, el programa de Gastón Pauls es muy valioso, y yo hasta ahora nunca pude ir porque necesito darle una vuelta y estar preparada y estar fuerte, pero yo hoy no puedo hacerlo, ¿con qué cara le digo a alguien que se puede salir adelante? Pero es algo que voy a trabajar, es un tema que está siempre ahí, pendiente. Hoy no, hoy no puedo”.