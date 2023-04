"Pido disculpas", Marcos le dedicó un mensaje a sus seguidores tras su llegada a Salta

miércoles, 5 de abril de 2023 00:00

Este martes, en horas de la tarde Marcos Ginocchio se reencontró con sus familiares, amigos y conocidos en Salta. Tras varios meses de estar alejado de su provincia, el joven volvió con el título de ganador bajo el brazo. Fue un emocionante momento que fue compartido en todas las redes sociales. Sin embargo, pidió disculpas por no poder llegar a la conferencia que tenía planeada.

Tras el impacto que generó su llegada a Salta, el joven se mostró emocionado y en las últimas horas dejó un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a todos sus seguidores.

"Quería agradecerles a todos por lo que me pasó hoy, fue muy lindo y emocionante. Ver la cantidad de gente que me recibió y me brindó su amor y estar en mi provincia fue hermoso", sostuvo el joven en su perfil.

Posteriormente, pidió disculpas por no haber llegado a la conferencia, pero por motivos de seguridad no se logró concretar. "Los quiero muchísimo, ya estoy en casa con Morita y disfrutando con mi familia", comentó el salteño.

El joven superó ampliamente el millón de seguidores y cuenta con miles de comentarios de apoyo en cada una de sus publicaciones.