Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 5 de abril de 2023 00:00

La inestabilidad emocional y las inseguridades formarán parte de Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino en el que el dolor atraviesa a sus protagonistas y los desequilibra.

En el capítulo de este martes, Süreyya y Dilara tuvieron una discusión impensada que terminó quebrando la amistad entre ambas. Es que la esposa de Adem se enteró que él está en pareja con otra mujer y que su mejor amiga lo sabía. Eso derivó a que luego Süreyya sacara el tema "infidelidad" con su esposo y se abrieran las heridas que ya parecían cicatrizadas.

En el episodio que se verá este miércoles, toda esta situación repercutirá en el embarazo de Dilara. Es que empezará con contracciones y eso pondrá en riesgo los siete meses de gestación que atraviesa.

"Hakan tienes que hacer algo, el bebé tiene siete meses y no puede nacer", lanzará la joven como un pedido de súplica a su médico quien verá que fue a la consulta sin Adem y tomará una decisión.

Por otro lado, Süreyya y Faruk retomarán el diálogo después de la intensa discusión que tuvieron en la noche anterior. En la ocasión ambos mantendrán una charla en la que hablarán a corazón abierto y dejando de lado el pasado.

"Sabes que trato pero no puedo aceptarlo aún, es imposible", le dirá ella a lo que le aclarará que no hay dudas sobre el pasado. "Trato de persuadir a todos de que no hay problemas, pero no puedo aceptarlo aún, es imposible", señalará.